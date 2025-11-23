Россияне перестанут использовать отчества в разговоре

Россияне уже сейчас все реже используют в общении отчества. Несколько поколений спустя вполне возможен полный отказ от них в большинстве ситуаций. Об этом заявила главный редактор портала «Грамота.ру» кандидат филологических наук Ксения Киселева.

По словам специалиста, наблюдается заметная тенденция к переходу к более неформальному общению. Она уточнила, что в то же время обращение по отчеству все еще остается традиционным в коммуникации с медиками и педагогами.

— Но например, журналисты уже давно отчество не используют, в банках, в МФЦ, во многих рабочих коллективах принято обращаться к сотрудникам по имени, — передает слова Кисилевой РИА Новости.

