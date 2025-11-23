В двух аэропортах России ввели временные ограничения на полеты

В Жуковском и аэропорту Нижнего Новгорода (Чкалов) ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Об этом сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Он пояснил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Несколько часов назад временные ограничения ввели в аэропортах Геленджика, Краснодара, Тамбова и Ярославля.

В ночь на 22 ноября временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Саратова, Тамбова, Самары и Пензы.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотных летательных аппаратов.