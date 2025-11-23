Могут ли лайки другим женщинам стать причиной для обвинения при разводе в РФ

В Турции Верховный суд признал мужа виновным в разводе из-за его «лайков» другим женщинам в социальных сетях и обязал его выплатить бывшей супруге 500 тысяч лир (950 тысяч рублей) в качестве компенсации, а также назначил ежемесячные алименты. Соответствующее решение суда стало прецедентом, которым будут руководствоваться в будущем. Юрист Елена Рудакова рассказала «Вечерней Москве», могут ли лайки другим людям стать поводом для обвинения при разводе в России.

По ее словам, в наше стране причины для развода обычно более прагматичные. Кроме того, часто судья даже не спрашивает о мотивах, побудивших стороны подать на развод.

— В процессах бывают разные позиции и реплики сторон, но обычно все же причиной является измена, а не лайки. В нашем законодательстве не названы причины для принятия определенных решений. Однако судьи — живые люди, и на их решения могут повлиять многие факторы, даже эмоциональная окраска спора или поведение защитника или стороны, — сказала она.

Эксперт объяснила, что лайки на фотографиях не являются доказательствами супружеской измены в России.

— Если какая-то из сторон пожелает высказаться на счет лайков, никто не запретит ей это сделать. Тем не менее большее значение у нас имеют письменные доказательства, а также информация об употреблении супругом алкоголя или наркотических веществ. Большое внимание удаляется также видео- и аудиосъемке, — говорит Рудакова.

Специалист напомнила, что, согласно статье 71 ГПК РФ, письменными доказательствами при разводе являются:

акты; договоры; справки; деловая корреспонденция; другие документы, содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, в том числе в электронной форме;документы, подписанные электронной подписью в порядке, установленном законодательством РФ, либо выполненные иным позволяющим установить достоверность документа способом.

— Помимо этого, к письменным доказательствам относятся приговоры и решения суда, иные судебные постановления, протоколы совершения процессуальных действий и судебных заседаний, приложения к протоколам совершения процессуальных действий (схемы, карты, планы, чертежи), — сообщила собеседница «ВМ».

