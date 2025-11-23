Зумеры в три раза чаще других поколений выбирают короткий отпуск

Представители поколения Z в три раза чаще остальных выбирают короткие путешествия. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые есть в распоряжении RT.

В ходе исследования выяснилось, что почти половина россиян (47%) путешествуют 2—3 раза в год. Самые активные путешественники — миллениалы (люди, рождённые с 1981 по 1996 год; 25%).

«Чуть реже путешествуют представители поколения X и бумеры (рождённые с 1946 по 1980 год; 14%), а вот меньше остальных поколений путешествуют зумеры (рождённые с 1997 по 2010 год; 8%)», — говорится в исследовании онлайн-сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours.

Большинство россиян продолжают отдавать предпочтение классическому отпуску продолжительностью от 4 до 14 дней — так ответили 71% опрошенных.

Примечательно, что зумеры в три раза чаще остальных поколений выбирают короткие путешествия длительностью от 1 до 3 дней.

«Эксперты связывают это с ростом интереса к внутреннему туризму и доступностью российских направлений», — говорится в исследовании.

В исследовании приняли участие более пяти тысяч респондентов по всей России.

