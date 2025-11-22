Известный сербский режиссер Эмир Кустурица охарактеризовал противостояние на Украине как духовную битву, назвав ее Священной войной за правду и православие.

Россия борется на Украине за веру, правду и православие, заявил сербский режиссер Эмир Кустурица на фестивале «RT.Док: Время наших героев», передает РИА «Новости». Кустурица назвал происходящее «Священной войной» и подчеркнул: «Это война за веру, это война за правду и за православие».

Он напомнил, что сербы испытали нечто похожее в 1990-х. По его словам, борьба, которая сейчас идет, – это война культур, а православная культура объединяет Россию и Сербию.

Кустурица также вспомнил распад Югославии и события в Боснии и Герцеговине, где война шла с 1992 по 1995 год и унесла жизни свыше 100 тыс. человек. В результате при участии международного сообщества было подписано Дейтонское соглашение, разделившее республику на Федерацию БиГ, Республику Сербскую и округ Брчко. Современная политическая система страны предусматривает президиум из трех представителей основных этнических групп.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Эмир Кустурица заявил о намерении снять фильм о событиях спецоперации на Украине.

Кустурица ранее назвал актрису Анджелину Джоли пропагандисткой из-за ее поездки в Херсон.

Кустурица также предсказал завершение голливудизации кино в России.