Air Arabia не доставила багаж и отменила рейс в Москву из-за тумана

Авиакомпания Air Arabia не доставила багаж и отменила рейс из Шарджи в Москву из-за тумана.

Об этом сообщили в Росавиации.

«Недоставка багажа связана с ротацией и задержками бортов из-за погодных условий в Шардже 20 ноября (сильный туман). Авиакомпании пришлось задержать рейсы в Россию в связи с ожиданием пассажиров со стыковочных рейсов (Шри-Ланка, Индия, Таиланд), багаж загрузить не успели», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Москву не прибыло 104 места багажа. Их отправят на следующих рейсах.

В Росавиации рассказали, что из-за нарушения выполнения рейсов по всей маршрутной сети Air Arabia предоставить дополнительный борт для вывоза пассажиров было невозможно. Пассажиров пересаживали на ближайшие доступные рейсы, но некоторых из них пришлось разместить в гостиницах.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время все рейсы выполняются в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что российские туристы вторые сутки не могут вылететь из ОАЭ в Россию из-за отмены рейсов.

Генконсул России в Дубае Максим Владимиров заявил, что домой улетели 206 россиян, ещё 96 граждан пока остаются в Шардже.