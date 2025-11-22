Конюхов приступил к работе на одиночной станции в Антарктиде

Российский путешественник Федор Конюхов приступил к работе на первой в мире одиночной исследовательской станции на острове Смоленск (Ливингстон) в Антарктиде, где проведет четыре месяца. Об этом сообщил ТАСС его сын и руководитель экспедиционного штаба Оскар Конюхов.

© Клуб полярных путешествий

"Станция приступила к работе. Федор Филиппович теперь уже один на острове. Мы заберем его только в середине марта 2026 года", - написал он.

Возвести станцию Конюхову помогла прибывшая вместе с ним на остров команда. За два дня они установили палатки для жизни и работы и настроили спутниковое и радиооборудование.

"Лагерь расположили на максимальном удалении от полосы прибоя, подальше от нагонной волны (в шторм волна заливает первую террасу береговой линии) и на безопасном удалении от лежбища морских слонов", - рассказали в штабе.

На станции была также установлена разборная часовня с куполом и столб с указателями расстояния до городов, в которых проживают члены команды. После завершения работы по созданию станции все они покинули остров.

Об экспедиции

На острове Конюхов проведет серию научных исследований и экспериментов по определению содержания микропластика в прибрежных водах Антарктического полуострова и уровня загрязнения воздуха. На согласование проекта в международных органах ушло два года, но в итоге все страны, изучающие Антарктиду, подписали разрешение. Научными партнерами экспедиции выступают Институт океанологии имени П. П. Ширшова РАН и ФГБУ "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт".

Если эксперимент с одиночной станцией, выполняющийся за счет спонсорских средств, окажется успешным, в следующий раз Конюхов планирует отправиться в Антарктиду зимой, чтобы провести там девять месяцев, в том числе в условиях полярной ночи, когда к нему невозможно будет доставить провизию. Впоследствии штаб надеется, что этот опыт откроет путь к созданию новой круглогодичной российской антарктической станции.

Как отметили в штабе экспедиции, их проект призван еще раз напомнить мировому сообществу историю открытия Антарктиды и субантарктических островов русскими моряками. Значительная часть Южных Шетландских островов была нанесена на карту российской антарктической экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева на шлюпах "Восток" и "Мирный" в 1819-1820 годах, и изначально имела русские названия - Смоленск, Полоцк, Березина, Бородино, - но позже получили английские топонимы, которые сейчас фигурируют на международных картах.