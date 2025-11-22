«Мисс Россия» рассказала, почему «Мисс Вселенной» стала мексиканка

Победительница национального конкурса «Мисс Россия — 2025» Анастасия Венза сообщила, что критерии оценки на современных конкурсах красоты претерпели изменения. По ее словам, успех на таких мероприятиях все в меньшей степени определяется внешними данными и в большей — внутренними качествами, личной историей и умением проявлять эмпатию.

«В нынешних конкурсах красоты все чаще побеждают не просто „красивые лица“, а те, кто делает ставку на смысл, на „голос женщины“, на эмпатию и личную историю», —заявила Венза. Ее слова передает Life.ru.

Она отметила, что мексиканка Фатима Бош Фернандес, завоевавшая титул «Мисс Вселенная 2025», продемонстрировала не только привлекательную внешность, но и сильный характер, уверенность в себе и умение защищать свои позиции в непростых обстоятельствах. Анастасия Венза подчеркнула, что Фатима сохранила достоинство, проявила выдержку и профессиональный подход, а ее личная история, стойкость и отношение к окружающим сделали победу закономерной и оправданной.

Оживленные дискуссии вокруг участницы возникли не из-за ее промахов, а вследствие общей напряженной атмосферы, сопутствующей конкурсу. Венза объяснила, что негативная реакция общественности связана не с личными качествами Фатимы, а с эмоциональным восприятием людей, которые ориентируются лишь на заголовки и не углубляются в суть ситуации. Анастасия Венза уверена, что успех Фатимы был достигнут благодаря усердию, самоконтролю и упорству, а текущий негатив — это лишь информационный шум, не отражающий истинных достоинств победительницы. В завершение она подчеркнула, что личное общение с Фатимой во время конкурса убедило ее в полной заслуженности титула мексиканской участницы.

На конкурсе «Мисс Вселенная 2025», который стал 74-м по счету, победительницей стала представительница Мексики Фатима Фернандес. Организатор мероприятия позволил себе некорректное высказывание в ее адрес, назвав ее «тупицей» из-за пропущенной фотосессии. Несмотря на этот инцидент, Фатима сумела продемонстрировать силу характера и достойно представить себя на сцене. Ее победа вызвала широкий общественный резонанс и была воспринята как символ преодоления несправедливости, хотя и спровоцировала многочисленные негативные комментарии.