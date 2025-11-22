Российских туристов отделили от иностранцев на круизном лайнере

Круизная компания жестко распределила по ресторанам туристов, оплативших недельный тур на итальянском круизном лайнере MSC Euribia. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Россияне рассказали, что приобрели недельный круиз из Дубая через Абу‑Даби, Сир‑Бани‑Яс и Доху. За путевки пришлось выложить 270 тыс. рублей, они предусматривали каюту на двоих и ресторанное питание.

По словам путешественников, в основном на лайнере были итальянцы, представителей других наций было сравнительно мало. Всем пассажирам сразу же выдали расписание, сообщили, к какому ресторану они прикреплены.

Туристы заметили, что ни разу не встретили на ужинах иностранцев. Они добавили, что в их ресторане качество обслуживания было низким, скатерти — мятыми, в то время как в соседнем, где кормили итальянцев, было чисто, аккуратно, на столах были цветы, бутылки шампанского.

По данным туроператоров, круизные компании распределяют туристов на судах на основе «неизвестных принципов» и правил.