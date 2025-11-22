Индийский пророк предрек России в 2026 году особые события

Знаменательные события, ведущие к установлению баланса Инь и Янь, произойдут для России и всего мира в 2026 году. Об этом пророчестве, полученном в Индии, рассказал известный океанолог и член Русского географического общества Анатолий Таврический.

«Я в 2012 году жил в буддийском монастыре в Индии. И мне монах рассказывал все, что будет впереди с нашей планетой, людьми, Россией. Я тогда уже знал, что будет происходить плохого. И этот монах особо обратил внимание на 2026 год. Это очень интересный год для России будет особенно. Поскольку наша страна влияет на всю планету, то и для всех людей. Наконец-то наступит равновесие. Инь и Янь уравновесятся. И все будет хорошо. Даже в светлую сторону пойдут мысли человеческие», – поделился океанолог с aif.ru.

Таврический отметил, что, согласно предсказанию, именно Россия окажет ключевое влияние на планетарные процессы. Монах особо подчеркивал, что грядущие изменения затронут всех жителей Земли и приведут к долгожданному равновесию.

Особое внимание в пророчестве уделяется дате 26 февраля 2026 года. Как передает океанолог, в этот день следует ожидать особых событий, подробности которых вскоре станут очевидны.

