В каких регионах РФ ожидается аномально холодная погода

В северных регионах Сибири, на севере Урала, в Якутии, а также в Мурманской области в ближайшие дни ожидается аномально холодная погода с температурой ниже нормы на 7°–13°, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Синоптик уточнил, что на севере Сибири и Урала температура будет колебаться от -30° до -37°, на севере Красноярского края, в том числе в Туруханском и Эвенкийском районах, воздух охладится до -39°...-41°. На Таймыре показатели также упадут до -41°.

«В Якутии температура ожидается гораздо ниже — до -43°...-47°. В Мурманской области прогнозируются не такие сильные морозы. Согласно прогнозам, там будет -18°...-23°, но это существенно ниже климатической нормы для данного региона», — отметил Вильфанд.

По его данным, резкое похолодание связано с продвижением холодных воздушных масс из приполярных районов и Северного Ледовитого океана.

Ранее главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в Забайкалье, Иркутскую область, Бурятию в субботу, 22 ноября, устремится гребень антициклона с запада Монголии, «с ним придет и снежок и мороз».