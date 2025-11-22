Синоптик предупредил об аномальных морозах в ряде регионов России

Аномально холодная погода с температурой ниже нормы на 7-13 градусов ожидается на севере Сибири и Урала, а также на Якутии. Об этом «Интерфакс» предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На севере Сибири и на севере Урала по-настоящему холодная, зимняя погода, там заброс очень холодных воздушных масс из приполярных регионов»,— предупредил синоптик.

По словам Вильфанда, в выходные и рабочие дни следующей недели в указанных российских регионах температура может опуститься до -37°C, что на 7-13 градусов температура ниже нормы.

Больше всего похолодание ощутят жители северных районов Красноярского края. Так, в Туруханском районе ожидается отклонение от нормы на 8-14 градусов (до -32…-39°C), в Эвенкийском районе – на 7-13 градусов (до -36…-41°C), а на Таймыре столбик термометра может опуститься до -41°C, предупредил синоптик. Вильфанд уточнил, что холодный арктический воздух продолжит поступать в регион с Северного Ледовитого океана, начиная с воскресенья, 23 ноября.

На европейской части России температура значительно ниже нормы (на 8-14 градусов) прогнозируется только в Мурманской области. Морозы сохранятся в регионе до конца рабочих дней следующей недели, заключил метеоролог.

До этого синоптик заявил, что предстоящая зима в России будет холоднее, чем в прошлом году.