В Сочи причалил лайнер, которому отказали в заходе в морпорт Стамбула

Утром 22 ноября круизный лайнер Astoria Grande пришвартовался в морпорту Сочи. Об этом сообщает корреспондент "РГ" из морского вокзала, где встречает пассажиров.

Судно под флагом Палау вернулось в Россию по расписанию 22 ноября после круиза с курортов Турции.

На круизном лайнере находятся 630 пассажиров, которые посетили турецкие курорты - Амасру, Бодрум, Мармарис, Анталью, Аланью, Измир.

Как ранее сообщалось, в четверг портовые власти отказали судну в заходе в морпорт Стамбула.

Сегодня же судно отправится в следующий круиз - в Турцию и Египет. Стоянка в Стамбуле по расписанию запланирована на 24 ноября.

По мнению судовладельца, в этот раз заход разрешат.