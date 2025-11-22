В Сочи причалил лайнер, которому отказали в заходе в морпорт Стамбула
Утром 22 ноября круизный лайнер Astoria Grande пришвартовался в морпорту Сочи. Об этом сообщает корреспондент "РГ" из морского вокзала, где встречает пассажиров.
Судно под флагом Палау вернулось в Россию по расписанию 22 ноября после круиза с курортов Турции.
На круизном лайнере находятся 630 пассажиров, которые посетили турецкие курорты - Амасру, Бодрум, Мармарис, Анталью, Аланью, Измир.
Как ранее сообщалось, в четверг портовые власти отказали судну в заходе в морпорт Стамбула.
Сегодня же судно отправится в следующий круиз - в Турцию и Египет. Стоянка в Стамбуле по расписанию запланирована на 24 ноября.
По мнению судовладельца, в этот раз заход разрешат.