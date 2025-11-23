В Сибири, на Урале и Дальнем Востоке резко похолодает на следующей неделе

На следующей неделе в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке ожидается резкое похолодание, температура в этих регионах будет на 6–8 градусов ниже климатической нормы. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

© Газета.Ru

По его словам, в северных районах Урала, а также в ЯНАО и ХМАО температура может опуститься почти до –40 °C. Настоящие морозы охватят север Сибири, где столбики термометров будут держаться на 6–8 градусов ниже нормы, до –35–38 °C.

На северо-востоке Якутии температура в ближайшие дни может падать до –43–47 °C, что на 7–13 градусов холоднее обычных значений для этого периода.

Эксперт добавил, что снежной холодной зимы не будет в Москве как минимум до конца ноября. По его словам, на следующей неделе в столице не ожидается снега.

В ночь на 23 ноября в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы на дорогах и налипания мокрого снега на провода и деревья.