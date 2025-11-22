Переживший нападение льва владелец «Тайгана» вернулся к полноценной работе

Владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, пострадавший от нападения льва, вернулся к полноценной работе.

«Всё хорошо. Работаю полноценно. Голос полностью восстановился. Есть маленькие нюансы, но ничего, живём, работаем дальше», — сказал Зубков агентству РИА Новости.

22 июня лев напал на директора крымского парка «Тайган» Олега Зубкова, мужчину госпитализировали.

В начале июля Зубков вернулся к работе. При этом он заявил, что намерен продолжать работать со львами и с другими животными.

Кроме того, он поделился, что простил напавшего на него льва.