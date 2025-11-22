В Госдуме напомнили россиянам о самом «нерабочем» с 2021 года январе 2026 года

Россиян в январе 2026 года ожидает всего 15 рабочих дней из 31, что станет наименьшим показателем с 2021 года, напомнил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«В 2026 году в январе рабочих дней будет только 15. Остальное — это будут нерабочие дни и нерабочие праздничные дни», — цитирует его ТАСС.

При этом в 2022 году россияне в январе работали 16 дней, в 2023—2025 годах — по 17 дней.

Ранее в пресс-службе сервиса hh.ru заявили, что, согласно утверждённому рабочему календарю, в 2026 году не ожидается шестидневных рабочих недель.

В предстоящую зиму россиян также ожидает самая короткая за 20 лет рабочая зима.