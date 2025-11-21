Чичваркин* попал в российский реестр террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес бизнесмена Евгения Чичваркина (внесен Минюстом в реестр иноагентов) в перечень террористов и экстремистов. Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.

«Чичваркин Евгений Александрович, 10 сентября 1974 года рождения, город Москва», — указано в реестре.

Бизнесмен проживает за пределами России. В октябре в отношении него возбудили уголовное дело о захвате власти и организации террористического сообщества — «Антивоенного комитета России» (признан нежелательной организацией в России), который появился после начала СВО.