Россиян предупредили о наказании за распитие алкоголя на балконе

За распитие алкогольных напитков на общем балконе жилого дома россиянам грозит штраф. О наказании предупредил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, пишет NEWS.ru.

© Lenta.ru

Речь идет о подъездных балконах, на которые можно попасть с лестничной клетки. Они относятся к общедомовому имуществу, так же как лифты и коридоры, пояснил специалист.

«За употребление алкогольной продукции в подобных местах предусмотрена административная ответственность по статье 20.20 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации», — предупредил Бондарь.

Сумма штрафа будет достигать 500-1500 рублей.

На личных балконах можно пить алкогольные напитки, если не нарушать покой других жильцов.

«Важно помнить о правах соседей: громкая музыка или шумное поведение могут стать основанием для жалоб, но уже по другим статьям, связанным с нарушением тишины и покоя граждан», — уточнил эксперт.

Ранее россиян предупредили о наказании за выброшенный из окна мусор. Обычных граждан за первое такое нарушение оштрафуют на 1000-5000 рублей, а за повторное — на 10-15 тысяч рублей. В Москве и Санкт-Петербурге контроль строже, и размер первого взыскания может достигать 2000-4000 рублей, а если выброшенные отходы приведут к загрязнению двора или улицы, сумму удвоят.