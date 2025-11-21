Сорвала корону и бросила на пол: самые громкие скандалы на конкурсах красоты

На конкурсе «Мисс Вселенная — 2025» в Таиланде произошел скандал: исполнительный директор Нават Итсарагрисила унизил представительницу Мексики, назвав девушку и ее делегацию «тупыми». 21 ноября стало известно, что именно она — 25-летняя Фатима Бош Фернандес — стала победительницей конкурса. Какие громкие скандалы были в истории конкурсов красоты — в материале «Вечерней Москвы».

«Мисс Вселенная — 2025»

Во время своего выступления Итсарагрисила публично раскритиковал представительницу Мексики Фатиму Бош и ее представителей за то, что она не выставила спонсорский пост про Таиланд. Он также назвал членов мексиканской делегации «тупыми» и попросил охрану вывести девушку из зала. Однако представительница Мексики не стала молчать в ответ на оскорбления.

— Мы живем в XXI веке. Я не кукла, которая только красится, переодевается и меняет прическу. Я буду голосом женщин, которые борются за свои права, — заявила она.

После этого Бош и часть других участниц покинули зал.

«Мисс Амазонка — 2015»

В момент, когда поздравляли Каролину Толедо, победительницу конкурса «Мисс Амазонка — 2015», проходившего в Бразилии, на девушку набросилась разъяренная вице-мисс Шейслейн Айяла. Она сорвала корону с головы победительницы, швырнула ее на пол, выругалась, а затем ушла со сцены.

Позже вице-мисс заявила, что не сожалеет о своем поступке, так как считает, что ее соперница не выиграла титул, а купила его. По мнению организаторов конкурса, Айяла просто позавидовала победительнице.

«Миссис Россия — 2012»

В 2013 году Инна Жиркова отказалась от короны «Миссис Россия — 2012». Это произошло из-за того, что во время интервью одному из журналистов она не смогла ответить на элементарные вопросы из школьной программы, а также призналась, что никогда в жизни не работала и не вела никакой социальной активности. После этого интервью Жиркова подверглась массовой критике и даже травле, поэтому она решила отказаться от своего титула.

«Мисс Вселенная — 2015»

В декабре 2015 года во время конкурса «Мисс Вселенная — 2015» ведущий Стив Харви перепутал имя победительницы. Из-за его ошибки в начале корону надели на представительницу Колумбии Ариадну Гутьеррес. Однако затем ведущий извинился, сообщил об ошибке и назвал победительницей представительницу Филиппин Пию Алонсо Вуртцбах. Позже он объяснил, что на карточке шрифт имени финалистки был крупнее шрифта имени победительницы.

«Королева красоты Латинской Америки — 2008»

Победительница конкурса «Королева красоты Латинской Америки — 2008» Лаура Сунига была лишена своего титула после скандального ареста. Девушку задержали в автомобиле с семью предполагаемыми членами наркокартеля. В их машине обнаружили оружие, боеприпасы, крупную сумму денег и много мобильных телефонов. Спустя 38 дней ее освободили из-под стражи, однако титул ей так и не вернули. В 2012 году она погибла в перестрелке между двумя бандами.

«Юная Мисс США — 2007»

В 2007 году участница конкурса «Юная Мисс США» Кейтлин Аптон прославилась на весь мир из-за своего ответа на вопрос, почему 20 процентов американцев не могут найти свою страну на карте мира. Девушка ответила, что у этих людей просто нет этой карты. При этом ее ответ выглядел как бессвязный набор слов.

— Лично я считаю, что американцы из Соединенных Штатов не могут этого сделать, потому что, ну, люди, наши сограждане, не у всех есть карты, и, ну, лично я считаю, что наше образование, как таковое в Южной Африке и, ну, в Ираке и везде вроде того и… Я считаю, что они должны, наше образование здесь, в Америке, должно помочь Америке. Ну, должно помочь Южной Африке и должно помочь Ираку и азиатским странам, так мы сможем построить наше будущее, — сказала Аптон.

Отставка руководства конкурса «Мисс Америка»

В декабре 2017 года разгорелся скандал вокруг конкурса «Мисс Америка». Издание Huffington Post опубликовало слитую переписку организаторов конкурса, где они оставляли сексистские и оскорбительные комментарии в адрес победительниц. Девушки подписали петицию, где потребовали их отставки. В результате президент и председатель жюри конкурса оставили свои посты.

В 2025 году титул «Миссис Европа» завоевала россиянка Анастасия Белик. В беседе с «Вечерней Москвой» победительница рассказала о том, как прошел конкурс.