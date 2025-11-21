Должнице из Воронежа напомнили про долг под видом доставки цветов

Судебные приставы Советского районного отделения Воронежа поздравили должницу с днем рождения и напомнили о накопившемся долге по алиментам, рассказали в ФСПП.

© Российская Газета

Женщина в течение нескольких месяцев не платила деньги в пользу сына: с 2022 года его растит отец. Задолженность по алиментам составила уже 240 тысяч рублей.

Женщину привлекли к административной ответственности и предупредили о возбуждении уголовного дела. Далее она стала скрываться и была объявлена в розыск.

Приставы использовали нестандартный ход. В день рождения горожанке позвонили из службы доставки цветов. Она сообщила, где и когда ей удобно получить букет. Сотрудник по обеспечению установленного порядка деятельности судов вручил цветы, а дознаватель допросил должницу.