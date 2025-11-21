Самая красивая девушка России не смогла покорить конкурс «Мисс Вселенная»: кто такая Анастасия Венза

Российская модель Анастасия Венза не смогла пробиться в топ-30 финалисток конкурса «Мисс Вселенная», который прошел в Таиланде. На отборочных этапах девушке не повезло. В частности, она осталась практически незамеченной на дефиле с демонстрацией национальных костюмов. Ее белое платье, вдохновленное белокаменной архитектурой древних русских городов, явно прогрывало экзотическим нарядам других участниц, среди которых были даже костюмы лосося и колибри. Биография и интересные факты о Вензе — в материале URA.RU.

Детство и юность

Анастасия Венза родилась 7 августа 2003 года в Москве. Ее мать, Наталья Николаевна Венза, в настоящее время занимает должность заместителя директора по контролю качества образования в московской школе № 1547. Будущая модель обучалась в школе № 2127 и с ранних лет увлекалась спортом. Она выступала за команду «Новокосино-2» в Любительской волейбольной лиге. Анастасия отмечает, что занятия волейболом способствовали развитию у нее командного духа, настойчивости и уверенности в себе. Она вспоминает свое первое участие в значимом спортивном мероприятии как опыт, наполненный атмосферой командной поддержки и азарта борьбы.

В детстве Анастасия любила играть в доктора, но тогда она не предполагала, что ее жизнь будет связана с медициной. Тем не менее детская мечта помогать людям воплотилась: Анастасия поступила в Сеченовский университет, чтобы учиться на хирурга, и рассматривала возможность в будущем заняться косметологической и эстетической медициной. Кроме того, она имела опыт обучения в Институте современного управления, кино и телевидения, а также прошла курсы при кинокомпании «Амедиа».

Модельная карьера Анастасии Вензы

После окончания модельной школы Анастасия дебютировала на подиуме в 13 лет. Этот момент она описывает как одновременно волшебный и пугающий.

Значимую роль в ее профессиональном становлении сыграли Вячеслав Зайцев и Лаура Лукина. Анастасия вспоминает, что Вячеслав Зайцев обратил на нее внимание на одном из показов и предложил работать в его модельном агентстве. Этот момент она считает началом своей карьеры в модельном бизнесе. Также важным этапом стало знакомство и сотрудничество с Лаурой Лукиной, директором международного модельного агентства. После успешного кастинга Анастасия подписала контракт и отправилась работать в Японию.

В Японии Анастасия получила новое представление о мире моды. Там она впервые познакомилась с концепцией минимализма и была впечатлена тем, как каждая деталь становится частью продуманной истории, а каждый участник команды ощущает себя художником, создающим единое произведение искусства. Анастасия сотрудничала с многочисленными мировыми брендами, появлялась на страницах и обложках известных глянцевых изданий, участвовала в рекламных кампаниях и представляла агентства Z'S Models и RF Models.

Что известно о характере модели

Анастасия Венза черпает вдохновение в успехах женщин, добившихся признания в различных сферах: спорта, общественной деятельности, бизнеса. Сама Анастасия характеризует себя как личность, в которой гармонично сочетаются целеустремленность, профессиональный интеллект, спортивная дисциплинированность, физическая сила, природная красота и уверенность. Несмотря на сложности, с которыми она столкнулась на пути к подиуму, ей удалось преодолеть все испытания, став при этом сильнее и мудрее.

Личная жизнь

Анастасия Венза не любит делиться подробностями своей личной жизни. В мае 2022 года она размышляла о возможности влюбиться, а в октябре 2024 года в соцсети под фотографией с роскошными цветами отметила, что извинительные букеты почему-то особенно дороги ее сердцу.

Из-за того, что модель часто примеряла свадебные платья в рамках своей работы (при росте 176 см ее вес составляет 52 кг), у нее спрашивали, сколько раз она выходила замуж. Анастасия ответила, что пока только репетирует и «мужей примеряет».

Анастасия Венза в 2025 году

Осенью 2025 года Анастасия Венза, представлявшая Московскую область, завоевала титул «Мисс Россия». Ей вручили корону из белого золота от ювелирного дома Mercury, денежный приз в размере миллиона рублей и возможность представлять Россию на конкурсе «Мисс Вселенная». Победительница решила направить полученный приз на развитие своего благотворительного фонда, который занимается проблемами патологии у детей и новорожденных. Победа Анастасии вызвала неоднозначную реакцию. Например, «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова выразила мнение, что Анастасия не соответствует образу ни «мисс», ни модели.