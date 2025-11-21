Гоблин пожаловался на испортившуюся черную икру

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, пожаловался на то, что черная икра испортилась. Об этом он порассуждал в эфире радио Sputnik, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Икра черная нынешняя, кстати, так сильно отличается от того, что было в детстве, что ее есть невозможно. По мне она теперь невкусная. Неправильно солят», — посетовал Гоблин.

Переводчик добавил, что при этом красная икра, по его мнению, стала вкуснее, чем была в его детстве.

Ранее популярная российская блогерша Наташа Гасанханова призналась, что устала от черной икры. По ее словам, она ела много этого продукта в детстве. Гасанханова также добавила, что мать заставляла ее есть икру ложками.

До этого американская телезвезда Жизель Брайант рассказала, что съела на первом свидании блюдо за два миллиона рублей. Она уточнила, что речь шла о тако с лобстером и черной икрой.