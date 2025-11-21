Победительницей престижного конкурса красоты «Мисс Вселенная» стала участница из Мексики Фатима Бош Фернандес. Фернандес — одна из самых популярных моделей Северной Америки. За жизнью 25-летней красотки в социальных сетях следят более 2 млн подписчиков.

«Я бы хотела носить эту корону, чтобы нести свет туда, где была только тьма, чтобы вдохновить девушек и женщин поверить в силу своего голоса, но, прежде всего, чтобы они поверили, что им достаточно того, кем они являются сегодня», — заявила Фатима после победы.

Триумф мексиканской красотки омрачил бывший судья смотра Омар Арфуш. Он заявил, что владелец конкурса Рауль Роча ведет бизнес с отцом Фатимы. По его словам, Роча призывал судей голосовать за Фернандес, так как это будет хорошо для общего дела.

Пока в Сети спорят, достойна ли мексиканская модель короны «Мисс Вселенная», предлагаем вам посмотреть снимки Фатимы и сделать свой выбор.