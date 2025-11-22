В трех российских регионах спрогнозированы аномально высокие температуры

На выходных и следующей недели температура воздуха на европейской части России - в особенности на юге - будет выше нормы. Об этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сказал в беседе с РИА Новости.

Такую аномалию специалист объяснил перемещением воздушных масс с запада. В холодные месяцы это всегда обуславливает положительную аномалию - более теплую погоду по сравнению с нормой.

"Особенно высокие аномалии в южной половине европейской России. Начиная с Ростовской области, Краснодарский край, Ставрополье, температуры очень высокие, выше 20 градусов на Черноморском побережье. И ночные - 10-12 градусов", - отметил Вильфанд.

По его словам, это соответствует началу погоды в июне в Москве.