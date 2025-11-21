Вильфанд: В России снегом покрыто почти 90% территории

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что к настоящему моменту почти 90 процентов территории России покрыто снегом.

"Если оценивать установившийся снежный покров по площади, то к текущему моменту около 90% территории покрыто снегом", - сказал ученый (цитата по ТАСС).

Он отметил, что даже если часть снега растает, то все равно 87 процентов территории страны будет под снежным покровом.

Снег лег, например, на Дальнем Востоке, Урале и в Сибири, особенно его много в горах.

Согласно прогнозу, в ближайшие дни из-за аномально теплой погоды северная половина РФ освободится от снега. Среди регионов, где начнется данный процесс, значится, в частности, Приволжский федеральный округ.