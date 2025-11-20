Жена Алексея Серебрякова объявила о пополнении в семье

Супруга актера Алексея Серебрякова Мария у себя в соцсетях сообщила о пополнении в семье. Новым ее членом стал пес по кличке Витя.

Серебрякова запечатлела питомца вместе с мужем, когда они ехали на машине.

«Вот какой мальчик мой! Скажи: "Привет, ребята!". Обладеть, ты очень красивый! Ну что, в новую жизнь поехали?» — сказала супруга актера за кадром.

Само видео она подписала: «Наш новый сын».

Подписчики Серебряковой порадовались за пару и их нового питомца, отметив, что псу повезло с хозяевами.

«Витя! Счастливый!», «Собакен красавец», «Маша, что за талант у тебя — красивых детей заводить! Витюха просто пирожочек», «Как повезло этому парню», «Какой классный и везучий мальчик», написали они в комментариях.

Супруга Серебрякова назвала его «самым прекрасным человеком на свете»

Напомним, что Серебряковы находятся в браке с 90-х годов. У пары нет совместных детей. Однако у Серебряковой есть дочь от первого брака — Дарья, которую актер воспитывал как родную. Также пара усыновила двух братьев — Степана и Данила.