Меган Маркл рассказала о воспитании дочери без королевских привычек

Герцогиня Меган Маркл и принц Гарри воспитывают дочь без королевских привычек. Об этом она рассказала в интервью Harper.

Меган Маркл заявила, что ей важно быть рядом с детьми, Арчи и Лилибет, поэтому для нее каждый день физически находиться в своем особняке в Монтесито.

«Мне нравится возможность совмещать все. Играть с детьми в песочнице и сидеть в первом ряду на показе. Я мама с детьми в таком возрасте, когда они постоянно учатся чему-то новому. Я каждый день наблюдаю, как они сталкиваются с тем, что кажется совершенно непреодолимым. Но ты помнишь собственный опыт и можешь сказать им: «Я знаю, сейчас это кажется очень тяжелым, но поверь, это скоро пройдет»», — рассказала Маркл.

До этого Меган Маркл заподозрили в пластике после выхода на показе в Париже.

4 октября Меган Маркл появилась на шоу Balenciaga, которое прошло в рамках Недели моды в Париже. Жена принца Гарри вышла на публику в белом костюме, накидке и черных остроносых туфлях на каблуках. Знаменитости уложили волосы в гладкий пучок и сделали макияж в естественном стиле. Она прибыла на мероприятие, чтобы поддержать своего друга Пьерпаоло Пиччоли, который в июле стал креативным директором Дома моды.