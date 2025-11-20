Квартиру Максаковой* выставили на продажу за 200 миллионов рублей

Квартиру бывшей солистки Мариинского театра Марии Максаковой* выставили на продажу за 200 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что квартира Максаковой, сделанная по индивидуальному проекту, продается в комплекте с великолепным видом на набережную и гостиницу «Украина».

«Элитные апартаменты оперной дивы продаются за 200 миллионов рублей», — цитирует «112» один из сервисов недвижимости.

Канал подчеркнул, что подобные объекты недвижимости в Москве обычно пользуются высоким спросом у представителей элиты, поэтому их стоимость оправдана.

Пресненский суд заочно приговорил певицу Марию Максакову к 4,5 года колонии

Напомним, что после отъезда в 2022 году из РФ Максакова открыто критиковала действия властей страны и занималась сбором денежных средств для ВСУ. В настоящее время она находится в розыске.

*признана в РФ иноагентом