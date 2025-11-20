На актера из «Сумерек» напали в Санкт-Петербурге

На актера Джастина Чона, сыгравшего роль Эрика Йорки в «Сумерках», напали в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соцсети его супруги Александры Чон.

В переписке с женой актер рассказал, что шел по улице в наушниках, когда прохожий стал кричать на него. Чон пытался игнорировать мужчину, но тот продолжал идти за ним.

«В конце концов я повернулся и сказал: "Я не русский, я не понимаю, что ты говоришь"», — добавил актер.

После этого, по его словам, мужчина толкнул его. Чон, бросив свои вещи, начал бить неизвестного в ответ. В результате мужчин пришлось разнимать «группе ребят». Актер отметил, что не получил серьезных травм, поскольку прохожий не смог ударить его по лицу.

Напомним, что в 2014 году Чон женился на россиянке Александре Егоровой, с которой познакомился в Гонконге. У пары двое детей. В последние годы семья живет в основном в России.