Ведущий Дормидонтов прославился в Сети после чиха в прямом эфире

Российский телеведущий Юрий Дормидонтов прославился в социальных сетях благодаря прогнозу погоды, записанному 19 ноября в Санкт-Петербурге. В нем он рассказал, что петербуржцев не ждет «ничего хорошего», а также пожаловался, что погода в городе в середине ноября оставляет желать лучшего. В финале блока мужчина сильно чихнул, из-за чего видеоролик с ним стал вирусным.

Пользователи Сети назвали ведущего «эпичным дедом» и «дегустатором погоды». Позднее он прокомментировал такую реакцию на свое выступление в эфире, заявив, что кашлял из-за курения.

— Кашляю я, потому что курю — курить вредно! Кто не курит, тот не кашляет. Кашляю я очень редко, болею тем более. Сопли пускаю редко, но метко. Стараюсь попасть в цель, — отметил Дормидонтов, его цитирует телеканал «78».

