Раскрыты возможные мотивы актера, распространявшего детские снимки 18+

Сегодня в СМИ появилась пугающая новость: актер Владимир Колганов был задержан за распространение детских снимков 18+. По данным журналистов, артист, известный по съемкам в «Убойной силе», публиковал в Интернете голые кадры с участием совсем маленького ребенка. Вместе с ним под стражу был помещен предприниматель Евгений Кириллов. В квартирах обоих уже прошли обыски. Следствие разбирается в деле. Официальных комментариев в прессе пока не появлялось.

Режиссер Владимир Шевельков в беседе с журналистами издания «Абзац» отметил, что эта новость стала для него полным потрясением. Он подчеркнул — Владимир никогда не был замечен за подобными вещами. Собеседник портала предположил, что Колганов мог снимать такого рода контент для себя. Шевельков боится, что ситуация может оказаться куда серьезнее. Никаких подробностей он не знает.