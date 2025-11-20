В России прошел Международный форум «Всемирный день качества — 2025»

Во второй четверг ноября в мире празднуется Всемирный день качества. В России этот день отмечается уже девятый раз по инициативе Роскачества. В этом году Неделя качества, отмечаемая во вторую неделю ноября, прошла под девизом «Россия — страна со Знаком качества» с 10 по 16 ноября, а День качества — 13 ноября.

Центральным событием недели стал Международный форум «Всемирный день качества — 2025». Во время деловой программы поднимались темы совершенствования бизнес-процессов и повышения их эффективности, цифровизации, улучшения качества товаров и услуг в самых разных сферах — от пищевых продуктов до туризма.

В 46 сессиях приняли участие 280 спикеров, очные сессии посетили около 800 человек.

С приветственным словом к участникам форума выступил первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Денис Мантуров, отметив стратегическую значимость темы качества в широком смысле этого слова, которая всю неделю обсуждается на форуме.

«Форум уже традиционно позволяет обсудить комплексную работу по повышению эффективности управления бизнес-процессами и улучшению потребительских свойств товаров. Два этих фактора тесно связаны, и их сочетание является конкурентным преимуществом в борьбе за доверие покупателей и оптимизацию издержек. По этой причине с каждым годом всё больше российских компаний уделяют повышенное внимание внедрению корпоративных стандартов. Используют средства автоматизации и цифровизации на всех этапах жизненного цикла продукции. Реализуют системы упреждающего контроля, подключают инструменты предиктивной аналитики, а также развивают технологии искусственного интеллекта для клиентского сервиса», — сказал он.

Пленарное заседание

Ключевым мероприятием деловой программы стало пленарное заседание «Векторы качества». Эксперты обсудили стратегические ориентиры и механизмы межведомственного взаимодействия для построения целостной государственной политики в области качества на ближайшее десятилетие. Модератором дискуссии выступил ведущий РБК ТВ Андрей Левченко.

В заседании приняли участие: первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Денис Мантуров, статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов, статс-секретарь — заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев, руководитель Роскачества Максим Протасов, руководитель Росстандарта Антон Шалаев, руководитель Росаккредитации Дмитрий Вольвач, руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова, генеральный директор АНО «Федеральный центр компетенций» Максим Папушенко, вице-президент Азиатско-Тихоокеанской ассоциации качества (APQO), президент Ассоциации качества Шри-Ланки (SLAQ) Мангалика де Сильва, вице-президент Ассоциации качества Китая (CAQ) Дуан Йонган, член президиума Ассоциации качества и производительности Индонезии (IQPMA) Будихартоно Федоров, президент Cosmos Hotel Group Александр Биба.

Также Роскачество уже по традиции вручило «Пряники за качество» организациям, которые поддерживают качество своих услуг и продукции на высшем уровне.

Сотрудничество

Традиционно на полях форума Роскачество подписало несколько соглашений о сотрудничестве с крупными отечественными организациями из различных отраслей. Так, подписаны договоры о взаимодействии с центром Центром поддержки предпринимательства Калининградской области, с фондом Росконгресс о системной работе по обеспечению углеродной нейтральности крупных деловых событий в России, с Retail Skills о работе над новым этапом «Чемпионата розничных профессий», а также с Институтом стандартизации, Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда и Cosmos Hotel Group.

Торжественные мероприятия

На полях мероприятия ряд также прошли торжественные мероприятия и церемонии. Одним из ключевых событий стало вручение наград победителям Всероссийского конкурса «Лидер качества», направленного на выявление и поддержку лучших специалистов в области управления качеством, внедрения инновационных решений, популяризации лучших практик в сфере качества и развития культуры качества на практическом уровне.

Также во время форума состоялось вручение первой федеральной премии лидеров клиентского сервиса «СЕРВИС-СТРАНА». Основная цель премии — объединение предпринимателей, экспертов, партнеров и сообщества для повышения культуры клиентского сервиса по всей России.

Кроме того, прошли вручения сертификатов:

— первые конфеты, сертифицированные по стандартам функционального питания, ООО «Можно всегда», ТМ «Филинити»;

— сотый продукт, прошедший сертификацию на соответствие стандартам веганской продукции, ООО «Ресторан будущего» ТМ Inspiro Gourmet.