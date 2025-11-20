В Госдуме отреагировали на предложение запретить россиянам курить кальяны

Депутат Госдумы Светлана Бессараб в разговоре с Рамблером прокомментировала инициативу о введении в России запрета на курение кальянов.

Ранее профессор ПМГМУ имени И. М. Сеченова и эксперт ВОЗ Андрей Демин в беседе с «Абзацем» заявил о необходимости запретить курение кальянов. По его словам, кальянные являются рассадником различных заболеваний. В связи с этим специалист призвал к введению запрета на использование кальянов, особенно в общественных местах.

Коль уж у нас существуют кальянные, самое главное, чтобы в них не допускались нарушения законодательства, чтобы в них не пускали подростков – молодежь в возрасте до 18 лет. А если в кальянной нарушаются права потребителей, если кальянная, как отметил коллега, является «рассадником заболеваний», если там, к примеру, не используются одноразовые насадки, то подобные ситуации можно выровнить действующим законодательством. Необходимо выявлять виновных и наказывать их за административные правонарушения. В остальном же, полагаю, взрослые люди сами могут решить, стоит ли им курить, в частности кальян, или же вести здоровый образ жизни. Светлана Бессараб Депутат Госдумы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов

Депутат выступила против введения запрета на курение кальянов.

«Я бы не стала все подряд запрещать, ведь некоторые люди предпочитают именно такой вид отдыха. Да, курение кальяна — это вредно, но взрослый человек сам решает – бегать ли ему на стадионе или сидеть в кальянной. Люди курили и употребляли алкоголь с древнейших времен, и я не думаю, что закрытие рюмочных или кальянных решит какие-то проблемы. Это просто приведет к тому, что курильщики продолжат курить, но начнут собираться в других местах. В данном случае намного эффективнее будет мягкая сила - пропаганда здорового образа жизни», - сказала она.

