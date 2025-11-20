Украину обвинили в шантаже персонала ЗАЭС

Украина шантажирует персонал Запорожской АЭС, угрожая их родственникам, живущим на подконтрольных Киеву территориях. Кроме того, она продолжает атаки на саму АЭС и город Энергодар, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на сессии Совета управляющих МАГАТЭ в своем Telegram-канале.

По его словам, только с 21 августа по 7 ноября было подавлено 6096 беспилотников и зафиксировано 21 огневое воздействие по инфраструктуре ЗАЭС. Также расширяется география провокаций — за последнюю неделю Украиной совершены атаки на Курскую и Нововоронежскую АЭС.

«Жители Энергодара постоянно подвергаются психологическому давлению и шантажу. Угрозы поступают в адрес родственников сотрудников станции, проживающих на подконтрольных Киеву территориях», — сообщил Ульянов.

Российский дипломат также раскритиковал доклад гендиректора МАГАТЭ, назвав его далеким от объективности и содержащим политически окрашенные положения. Он подчеркнул, что ЗАЭС находится под российской юрисдикцией, а эксперты МАГАТЭ работают на станции исключительно по приглашению Москвы.

19 ноября глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что боевые действия на Украине представляют собой основной риск для глобальной ядерной безопасности.