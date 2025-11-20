Проект, закрепляющий кресты на гербе России, поддержан Минюстом и конфессиями

Законодательная инициатива, которая официально закрепляет в описании государственного герба России изображения крестов над коронами и державой, получила поддержку Министерства юстиции и представителей основных религиозных конфессий страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Яну Лантратову.

Законодательная инициатива была внесена в Госдуму группой депутатов во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным. Проект дополняет официальное описание государственного символа, детализируя его элементы.

«Я уверена, что наш законопроект поддержат все россияне. Потому что герб, флаг, гимн — это объединяющие нас национальные символы», — заявила Лантратова.

Поддержку инициативе выразили правовое управление Московской Патриархии, Духовное собрание мусульман России, Федерация еврейских общин России, Центральное духовное управление буддистов и другие религиозные организации. В Духовном управлении мусульман также отметили важность защиты государственного символа от искажений.

20 ноября председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в нижнюю палату Федерального собрания — парламента России был внесен законопроект, дополняющий официальное описание герба РФ и закрепляющий в нем наличие крестов над коронами и державой.