Финал всероссийской олимпиады школьников пройдет в 13 регионах

Приказом Минпросвещения установлены сроки и места проведения заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 2025/26 учебного года.

Финал самого масштабного интеллектуального состязания пройдет с 14 марта по 3 мая 2026 года в 13 субъектах России и на федеральной территории "Сириус". В заключительном этапе принимают участие школьники, выступавшие на региональном этапе за 9-11-е классы и получившие необходимое количество баллов, а также победители и призеры финала прошлого года и участники по квоте.

Напоминаем: дипломы победителей и призеров заключительного этапа олимпиады действуют четыре года и дают право поступления в ведущие вузы России без экзаменов по профилю олимпиады. Кроме того, победители и призеры получают возможность стать участниками сборов по подготовке сборных команд России для участия в международных олимпиадах.

По каким предметам, где и когда пройдут соревнования

14-21 марта - экономика (Московская область);

15-20 марта - испанский язык (Москва);

22-27 марта - итальянский язык, китайский язык (Москва);

22-28 марта - информатика (Москва);

23 марта-1 апреля - химия) (федеральная территория "Сириус");

27 марта - 3 апреля - обществознание (Республика Татарстан);

28 марта - 2 апреля - немецкий язык (Псковская область);

4-10 апреля - биология (Свердловская область);

4-11 апреля - русский язык (Республика Мордовия);

5-11 апреля - труд (технология) (Москва);

5-11 апреля - физика (Ямало-Ненецкий автономный округ);

6-11 апреля - экология (Вологодская область);

9-16 апреля - право (федеральная территория "Сириус");

13-19 апреля - литература (Республика Северная Осетия - Алания);

14-20 апреля - математика (Москва);

15-20 апреля - география (Республика Башкортостан);

16-21 апреля - французский язык (Москва);

18-24 апреля - физическая культура (Ставропольский край);

20-27 апреля - история (Калининградская область);

22-30 апреля - основы безопасности и защиты Родины (Ульяновская область);

23-30 апреля - английский язык (Москва);

23-30 апреля - астрономия (федеральная территория "Сириус");

27 апреля - 3 мая - искусство (мировая художественная культура) (Московская область).

Между тем

Организатором финала Всероссийской олимпиады школьников по математике впервые станет вуз нового типа - Центральный университет, созданный по инициативе Т-Банка в партнерстве с более чем 60 крупнейшими компаниями.

Центральный университет примет участников финала, обеспечит экскурсионную и образовательную программы, а также проведет церемонии открытия и награждения.