В национальном центре «Россия» подвели итоги 35-летней работы ФНС

Газета.Ru

В Москве в национальном центре «Россия» прошло расширенное заседание коллегии, посвященное 35-летию Федеральной налоговой службы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В национальном центре «Россия» подвели итоги 35-летней работы ФНС
© РИА Новости

Руководитель ФНС Даниил Егоров отметил, что за это время служба прошла путь от образа исключительно контролирующего органа до статуса надежного партнера для граждан и бизнеса.

Заместитель председателя правительства РФ, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко подчеркнул технологическое лидерство службы.

«Сегодня ФНС России представляет собой не «контролера», а комплекс современных, удобных и клиентоориентированных сервисов. При этом работа службы в части цифровизации является общепризнанным эталоном качества и эффективности для всей системы государственного управления», — сказал он.

Министр финансов Антон Силуанов рассказал о ключевых проектах ФНС. По его словам, внедрение АСК НДС-2 позволило снизить налоговый разрыв до менее чем одного процента.

«Мы приняли целый ряд налоговых изменений в прошлом и в этом году. Налоговая служба имплементирует эти изменения, доводит их до наших предпринимателей. Делает это тонко, профессионально и аккуратно. В прошлом году увеличили количество налогоплательщиков НДС, в первую очередь, для малого бизнеса. 98% новых налогоплательщиков эффективно уплачивают НДС без сбоев с полной уплатой», — сказал Силуанов.

Егоров отметил, что проекты ФНС перестают быть узконаправленными и становятся частью государственной инфраструктуры. Он привел пример автоУСН — технологии, которая автоматически формирует налоговые обязательства, анализируя данные с банковских счетов, касс и платежных чеков.

«Такой технологии не было использовано никогда. Ни одна налоговая служба мира еще не добралась до систем, которые позволяют одновременно обсчитывать движение по счетам в различных банках, и кассы, и делать расчеты по видам платежей, по видам чеков, чтобы сформировать налоговые обязательства», — заявил он.