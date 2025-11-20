Экс-дипломату Кедми стало плохо в одной из гостиниц Москвы

Известному телеэксперту, бывшему дипломату и израильскому разведчику Якову Кедми стало плохо в одной из гостиниц Москвы. Об этом сообщает Mash.

Уточняется, что 78-летний Кедми находился в гостинице на Тверской улице. Он почувствовал боль в области груди и вызвал скорую.

Прибывшим на место врачам он также пожаловался на боли в области груди. В настоящее время ему оказывают медицинскую помощь.

Кедми получил популярность благодаря участию в политических ток-шоу на российских телеканалах. До этого он был израильским государственным деятелем, а также руководил службой «Натив», специализирующейся на связях с евреями на постсоветском пространстве.