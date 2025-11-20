В Подмосковье модернизируют ещё девять колледжей

В Московской области продолжают реализовывать программу по модернизации учебных заведений. Обновляются школы, детсады, колледжи и техникумы.

© Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Об этом сообщает 360.ru.

Всего в регионе насчитывается 37 организаций среднего профессионального образования, девять из них начали модернизировать в 2025 году.

В настоящее время СПО в Подмосковье получают 84 тыс. студентов.

«Мы знаем, какие профили необходимы в промышленности, транспорте и логистике, инновационных проектах, и стараемся делать так, чтобы ребята учились у опытных наставников, получали современные компетенции», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Также в регионе модернизируют более 40 учебных лабораторий и мастерских.

