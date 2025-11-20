Участники СВО посетили пленарное заседание Госдумы

Парламентская газета

Участники специальной военной операции посетили пленарное заседание Государственной Думы 20 ноября.

Участники СВО посетили пленарное заседание Госдумы
© РИА Новости

Первый зампредседателя палаты Александр Жуков во время пленарного заседания попросил депутатов поприветствовать участников СВО и представителей Ассоциации ветеранов СВО Московской области. Они находились на гостевом балконе.

«Они удостоены множества медалей за свои подвиги, среди них присутствуют награжденные Орденом мужества: старший сержант Соболев Леонид Михайлович, старший лейтенант Старовойт Игорь Николаевич, рядовой Цыбуля Иван Русланович», — сказал Жуков.