Участники СВО посетили пленарное заседание Госдумы
Участники специальной военной операции посетили пленарное заседание Государственной Думы 20 ноября.
Первый зампредседателя палаты Александр Жуков во время пленарного заседания попросил депутатов поприветствовать участников СВО и представителей Ассоциации ветеранов СВО Московской области. Они находились на гостевом балконе.
«Они удостоены множества медалей за свои подвиги, среди них присутствуют награжденные Орденом мужества: старший сержант Соболев Леонид Михайлович, старший лейтенант Старовойт Игорь Николаевич, рядовой Цыбуля Иван Русланович», — сказал Жуков.