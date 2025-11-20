Путин провел встречу с патриархом Кириллом

Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин хочет лично поздравить патриарха с днем рождения, который тот празднует сегодня, 20 ноября.

Он отметил, что встреча пройдет в Патриарших палатах Кремля.

Последний раз Путин и патриарх Кирилл виделись в День народного единства — 4 ноября. Тогда они вместе возложили цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

19 ноября во время пленарной сессии 17-го Всемирного русского народного собора патриарх Кирилл назвал ситуацию в современной России «чудом Божьим». Он объяснил это тем, что пережитые перемены могли полностью уничтожить страну, «не оставив камня на камне», или разрушить ее восприятие гражданами.

По словам патриарха, России удалось пройти через «искусы и соблазны», но не стоит сегодня «терять духовной бдительности».

Ранее в Кремле рассказали, как будет проводиться прямая линия Путина.

Что думаешь?

👍

0

👎

0

😆

0

😢

0

❤️

0

😡

0

🤯

0

Комментарии

Дмитрий Самойлов

Как мы потеряем славянское население России и страшно ли это

Марина Ярдаева

Ты еще не умер? Тогда работай!

Ольга Климахина

Почему успешные люди гадят у своего порога?

Вера Каштанова

Все больше заведений не хотят видеть наших животных

Анастасия Миронова

Как похорошеет мир без интернета

Дибров впервые высказался о скандальном видео с ширинкойЛюбители этого напитка становятся пациентами онкологовВозмездие за Воронеж: что потеряла Украина из-за рокового удараТакой картофель можно есть даже на диетеЕсть и не толстеть: как правильно готовить картофельЕё награждал лично Путин: что стало с россиянкой после СВОЭксперты сообщили о связи красного вина и онкологииПришли вести: число погибших бойцов СВО объявили властиЧто лишь сейчас нашли в тайнике УсольцевыхКуда пропали Ермак и Умеров после поездки в Турцию: СМИВажно помнить: как часто надо менять нижнее белье?Что начало твориться с Симоньян на фоне химиотерапииРеакция в Москве на пуск ракет США по России была быстройКак теперь заговорила Каллас после мирного плана США по УкраинеТакой пульс является предвестником скорого инсультаПопулярный в стране напиток напрямую связан с ракомГде сейчас Евгения Васильева и куда делись ее миллиардыКоллапс в московском метро: причина уже известнаА была красавицей: какая сейчас Александра из любимого киноЗеленый чай становится опасным при 1 условии

Загрузка