Ведущие эксперты по командному лидерству из 8 стран выступят на международной конференции в Москве

10 февраля 2026 г. в Москве на площадке отеля Ararat Park Hyatt состоится первая международная конференция «Будущее команд». Профессиональные эксперты из 8 стран – России, Сингапура, Португалии, Сербии, Таиланда, Южной Кореи, Греции и Армении – поделятся как создавать команды нового поколения. Организатор конференции – научно-тренинговый центр «Фактор лидера».

Сегодня компании по всему миру пересматривают традиционные подходы к менеджменту. Цифровая трансформация и высокая скорость перемен обесценили традиционные подходы к построению команд. В рамках конференции состоится обсуждение новых принципов командной работы в изменившихся условиях, где главными приоритетами становятся – гибкость, укрепление доверия, удержание ключевых специалистов, внедрение ИИ и современные методологии лидерства. Мероприятие предназначено для руководителей, которые ищут современные решения в управлении командами и стремятся сформировать конкурентоспособные команды – динамичные, проактивные и открытые к инновациям.

Миссия конференции – создать международное пространство, где лидеры, коучи, исследователи и бизнес-практики объединяются, чтобы глубже понять как трансформировать команды через новые роли, удержание, фасилитацию, интеллектуальные технологии и идти в ногу с быстро меняющимся бизнес-миром.

В рамках деловой программы 15 экспертов из 8 стран поделятся живыми кейсами, командными практиками, а также эффективными инструментами управления. Среди спикеров — Питер Кавалье, ученый и практик с международным опытом от Бразилии до Тайланда, соавтор программы по психологической безопасности в командах, Борис Ондо, международный консультант по организационному развитию и фасилитатор с многолетним межкультурным опытом работы в Южной Корее и в Африке, Тони Латимер, международный мастер-коуч (MCC ICF), один из ведущих экспертов в мире по лидерскому и командному коучингу, Вениамин Кизеев, управляющий партнёр WINbd, эксперт по цифровой трансформации и лидерству, совмещающий бизнес-стратегию и гуманистичный взгляд на технологии, Марк Кукушкин, бизнес-тренер и эксперт в развитии команд и корпоративной культуры, Дарья Золотухина, HR-директор Яндекса, техно-гуманист и лидер нового поколения, Сергей Кондаков, генеральный директор Tom Taylor, Константин Павлов, кандидат медицинских наук, директор Восточно-Европейского Гештальт-Института, организационный консультант.

«Команды будущего рождаются там, где есть место смелости и доверию. Где человек не прячется за ролью, а может быть собой, где талант каждого становится вкладом в общее. Мы живём в эпоху, когда именно команды - не технологии и не структуры - создают будущее. На конференции российские и международные эксперты объединятся и предложат новые тренды в области командного интеллекта и командного лидерства»», — отметила Ирина Просвирякова, директор конференции, международный эксперт по командному лидерству и психологической безопасности, основатель и директор центра «Фактор Лидера».

Дискуссии, воркшопы и выступления экспертов затронут широкий спектр тем — мегатренды, определяющие будущее команд, влияние ИИ на управление, командный интеллект, управление сопротивлением и адаптация команды к новым вызовам. Мероприятие будет интересно собственникам и руководителям среднего и крупного бизнеса, HR-директорам, топ-менеджерам и руководителям департаментов, фасилитаторам и бизнес-тренерам, лидерам проектных и кросс-функциональных команд, международным специалистам, работающим с интернациональными командами.

Официальный сайт конференции.