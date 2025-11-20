В российских школах предлагают рассказывать детям про эскорт

Российским школьницам планируют рассказывать о рисках, связанных с эскортом. Такие беседы хотят проводить в рамках проекта «Разговоры о важном», сообщает «Абзац» со ссылкой на Ирину Волынец, главу Национального родительского комитета.

По словам собеседницы Telegram-канала, в последнее время наблюдается тревожный рост случаев, когда подростков привлекают в эскорт, выдавая это за работу моделью. Этот факт подчеркивает необходимость принятия дополнительных мер для защиты несовершеннолетних, считает Волынец.

Как уточнила она, о подобных преступных схемах следует говорить и на родительских собраниях. Конкурсы красоты часто воспринимаются как нечто волшебное, но на самом деле это международная практика, при которой девушек, в том числе и из нашей страны, могут вывезти, что нередко приводит к трагедии, сообщила глава комитета.

«Здесь очень важно быть бдительными и вести беседы, предупреждать о том, что в этих цепочках участвуют и преступники», – добавила Волынец.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что в модельном бизнесе организован незаконный вывоз несовершеннолетних россиянок в ОАЭ. Агенты вербуют девочек-подростков, представляя им поездки как «модельные туры». Родители подписывают согласие на выезд своих 16-летних дочерей, веря в перспективы их карьеры. Вербовщики используют психологическое воздействие на девушек, обещая дорогие подарки, смартфоны, заработок до 4 млн рублей и презенты от шейхов.