«Должны отработать»: Ужесточение ОМС для мигрантов сочли справедливым

Увеличение срока легальной работы в РФ для получения полиса ОМС восстановит социальную справедливость, заявил НСН Владимир Гришин. Ужесточение условий предоставления трудовым мигрантам бесплатной медицинской помощи в России объективно оправдано, заявил НСН основатель системы Обязательного медицинского страхования в России, профессор Владимир Гришин.

По его словам, это отвечает принципам социальной справедливости. Госдума ранее приняла закон об ужесточении условий получения полисов обязательного медицинского страхования для трудовых мигрантов, за исключением высококвалифицированных специалистов. Теперь, чтобы претендовать на бесплатную медицинскую помощь по полису ОМС, мигранты должны отработать в России не менее пяти лет. До этого срок составлял три года.

«Полностью поддерживаю такую меру. Мигрант должен отработать, платить взносы, быть официально оформленным субъектом для получения медицинской помощи. Нужно, чтобы они здесь легализовались, участвовали в экономической деятельности, а потом уже можно будет пользовались услугами, иначе вся нагрузка идет на коренное население, на россиян», - подчеркнул собеседник НСН.

Владимир Гришин также отметил, что мигранты нередко приезжают в Россию целенаправленно за бесплатной медициной.

«Они приступают к работе, получают полис, иногда просто покупают, и тут же идут получать полный объем дорогостоящих видов медицинской помощи, поскольку уже приезжают с заболеваниями. Втрое направление – женщины приезжают сюда рожать, третье – делать операции. Поэтому данная норма правильная. Они могут рассчитывать на получение бесплатной экстренной медпомощи по скорой, но новое положение вряд ли серьезно увеличит нагрузку на неотложку. Плановая госпитализация будет возможна только с полисом», - заключил основатель системы ОМС в России.

Поправки приняты Госдумой в рамках пакета законопроектов о федеральном бюджете на ближайшие три года. Такие меры призваны стимулировать легальную занятость и обеспечить более устойчивое финансирование системы ОМС. Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил НСН, что вся нынешняя система ОМС неэффективна и её следует в корне менять.