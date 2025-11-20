Спектакли-лауреаты "Золотой маски" покажут в регионах

В феврале 2026 года жители Архангельска, Воронежа, Липецка и Йошкар-Олы увидят два спектакля, удостоенных "Золотой маски" в 31-м сезоне: драму "Черные доски" Владимирского академического драматического театра и кукольный спектакль "Журавль и цапля" Большого театра кукол из Санкт-Петербурга.

Как отметил президент премии и фестиваля Владимир Машков, гастроли являются важным культурным мостом между столицами и регионами - и объединяют постановщиков и зрителей из разных уголков России: "Это не просто показ спектаклей. Это мост между столицами и регионами, между артистом и зрителем, который ждет настоящего искусства. В 2026‑м мы вновь открываем эту главу, чтобы напомнить: театр объединяет", - подчеркнул Машков.

Спектакль, посвященный 100-летию Владимира Солоухина, был признан лучшим драматическим спектаклем, а его создатель победил в номинации "Лучшая режиссерская работа". Режиссер Владимир Кузнецов определяет жанр этой работы как "поиски света". В основу спектакля легли биографические очерки Владимира Солоухина, его воспоминания, стихи, рассказы "Серафима", "Варвара Ивановна" и "Девочка на урезе моря".

Неслучайно и символично название постановки. Владимир Солоухин любил древнерусское искусство, увлекался реставрацией и собиранием старинных икон - в романе "Черные доски" он детально описал, как восстанавливают старинные святыни, как мастер скальпелем бережно снимает с почерневшей от времени доски олифу слой за слоем, чтобы открыть истинный лик иконы. Эту метафору режиссер закладывает в основу спектакля.

Большой театр кукол из Санкт-Петербурга покажет на гастролях "Золотой маски" спектакль "Журавль и цапля". Заключительная часть дилогии режиссера Екатерины Ложкиной по сказке Владимира Даля была признана лучшей работой в театре кукол. Как и в другой работе режиссера "Я с тобой", история посвящена двум сказочным персонажам, созданным друг для друга, но вынужденным пройти через испытания на пути к своему счастью.

Гастроли спектаклей-победителей "Золотой маски" стартуют в Архангельске 8 февраля. 11 февраля спектакли покажут в Йошкар-Оле. 14 февраля эстафету примет Воронеж, а 15 и 16 февраля постановки увидят зрители из Липецка.