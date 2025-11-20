Россия передала Украине тысячу тел военнослужащих ВСУ

Россия передала Украине тысяч тел бойцов ВСУ. Об этом в четверг, 20 ноября, сообщил украинский координационный штаб.

При этом представители российской стороны об обмене пока не уведомляли.

Украинская сторона заявила, что совместно с экспертами проведет экспертизы и идентификацию тел, передает РБК.

В этот же день российские силовики сообщили, что Украина вернула РФ тело попавшего в плен российского военного с вырезанным сердцем. При изучении тела было обнаружено, что солдат умер от массивной кровопотери.

В прошлый раз стороны провели обмен телами в конце октября: тогда Украина также получила от России тысячу тел. В свою очередь, РФ получила от противника 31 тело.

24 августа самолет Ил-76МД с возвращенными из украинского плена в результате обмена между Москвой и Киевом российскими бойцами успешно сел в Подмосковье. Тогда Россия и Украина обменялись пленными военнослужащими по формуле «146 на 146».

Кроме того, ранее на родину вернулись восемь жителей Курской области, которые с февраля незаконно удерживались под Сумами.