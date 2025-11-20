Кремль анонсировал встречу Путина с патриархом Кириллом

Президент России Владимир Путин запланировал на сегодня встречу с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, чтобы поздравить его с днем рождения. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня встреча будет с патриархом Кириллом у Путина. Президент хочет поздравить Его Святейшество с днем рождения», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что встреча пройдет в Патриарших палатах Кремля во второй половине дня.

19 ноября во время пленарной сессии 17-го Всемирного русского народного собора патриарх Кирилл назвал ситуацию в современной России «чудом Божьим». Он объяснил это тем, что пережитые перемены могли полностью уничтожить страну, «не оставив камня на камне», или разрушить ее восприятие гражданами.

По словам патриарха, России удалось пройти через «искусы и соблазны», но не стоит сегодня «терять духовной бдительности».

17-й Всемирный русский народный собор проходил в зале церковных соборов московского храма Христа Спасителя два дня — 18 и 19 ноября.