Во дворах Подмосковья в общепите с 1 марта ограничат продажу алкоголя

Продажа алкогольной продукции в общепите, вход в который расположен во дворе многоквартирного дома, с 1 марта 2026 года будет разрешена лишь два часа в день - с 13:00 до 15:00. Соответствующий закон приняли депутаты Московской областной думы.

"Данная инициатива является продолжением выстроенной нами стратегии по ограничению реализации алкоголя. Продажа спиртного во дворах вызывает массу беспокойства у наших жителей, о чем они неоднократно говорили депутатам фракции "Единая Россия" в ходе приемов. Поэтому считаем, что здесь не обойтись ограничениями только в торговых точках. Это еще один инструмент для борьбы с так называемыми псевдокафе, которые являются очагами правонарушений, мусора, шума. Наши дворы, где гуляют и играют наши дети, должны быть местом спокойствия и безопасности", - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В пресс-службе добавили, что в результате принятого закона продажа алкоголя в общепите, вход в который расположен во дворах многоквартирных домов, будет разрешена с 13:00 до 15:00, в остальное время реализация спиртного будет запрещена. Изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года.

Брынцалов напомнил, что с 1 сентября в регионе вступили в силу меры по запрете продажи алкоголя в магазинах во дворах многоквартирных домов. За это время реализацию спиртных напитков прекратили более 1,2 тыс. точек. Еще 1,3 тыс. магазинов завершат продажу алкоголя по мере завершения действия лицензии. Кроме этого, с 1 сентября в общепите в многоквартирных домах с 23:00 часов ночи до 08:00 утра запрещено продавать спиртное в кафе, барах и прочих объектах общепита в многоквартирных домах, исключение сделано только для ресторанов.