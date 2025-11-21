Федор Конюхов начал одиночную экспедицию в Антарктиде

Знаменитый российский путешественник Фёдор Конюхов успешно добрался до Антарктиды и разбил лагерь, где проведёт в одиночестве четыре месяца. Его полярная станция состоит из трёх палаток: для сна, мастерской и часовни.

До середины марта путешественник будет исследовать экологическое состояние материка. Об этом пишет "Комсомольская правда".

В планах Конюхова — изучение проблемы загрязнения антарктических вод микропластиком и мониторинг качества воздуха. Эта уникальная экспедиция позволит собрать важные научные данные об одном из самых чистых мест на планете.