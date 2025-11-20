Лавров поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения, назвав его примером мудрости и христианской самоотверженности и отметив вклад патриарха в сплочение Русского мира. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Ваше Святейшество, сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Следуя по нелегкому пути Первосвятительского служения, вы являете собой пример мудрости, христианской самоотверженности и непоколебимой стойкости. Перед лицом стоящих перед нашим народом вызовов ваше мудрое пастырское слово, помогающее миллионам православных обрести прочную духовную опору, найти моральные ориентиры, весьма востребовано", - сказал он.

Лавров также отметил подвижническую социальную деятельность патриарха, заботу о людях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, реализуемые под его началом масштабные просветительские и благотворительные проекты.